"Fest entschlossen": Seriensieger Wolfsburg will den Pokal nicht hergeben

Zum siebten Mal nacheinander und zum achten Mal insgesamt will der VfL in Köln die elf Kilogramm schwere Silbertrophäe gewinnen. Auf der Gegenseite kann die Eintracht nach der Fusion mit Rekordsieger 1. FFC Frankfurt (9 Titel) den ersten Triumph unter dem neuen Namen feiern.

In Bezug auf die TV-Übertragung des Geisterspiels beim 41. Pokalfinale der Frauen äußerte Wolfsburgs Torhüterin Almuth Schult Kritik an der Anstoßzeit am Sonntagnachmittag. "Wir würden lieber in der Prime-Time spielen", sagte die VfL-Kapitänin, die zu den neun Initiatorinnen der Bewegung für mehr Geschlechtergerechtigkeit im Fußball gehört.