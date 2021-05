Champions League: Noel Gallagher schwärmt vor dem Finale von Pep Guardiola

Für Noel Gallagher ist der 29. Mai 2021 in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag. Zum einen wird der frühere Oasis-Sänger- und Gitarrist 54 Jahre alt. Zum anderen hat sein Herzensverein die historische Chance, den Titel in der Champions League zu gewinnen. ( Champions League: Manchester City - FC Chelsea am Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Gallagher schwärmt von Guardiola

Der Musiker sagte: "Seit dem habe ich ihn immer besser kennengelernt und jetzt kann ich sagen: Er war der richtige Deal ( von ManCity, Guardiola als Trainer zu verpflichten; Anm. d. Red. )." Er fügte an: "Er liebt Manchester, er wohnt im Zentrum der Stadt und hat es nie in Betracht gezogen, raus nach Cheshire zu ziehen."

Jedoch soll Guardiola nach der damaligen Saison bereits früh gewusst haben, dass sein Team am Ende die Meisterschaft gewinnen könnte. Gallagher erinnerte sich zurück: "Wir haben gechattet und er sagte mir nur: 'Ich hab die Spieler jetzt da, wo ich sie haben wollte, ich bin mir sicher, wir gewinnen diese Liga.' Ich dachte mir nur so 'okay', aber er lag am Ende richtig."