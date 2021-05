Anzeige

Nationalmannschaft: Löw und Neuer über EM, PK Live im Stream und Ticker LIVE: Wie radikal wird Löws EM-Weg?

Müllers Sprüche-Comeback! So lief der erste Tag der EM-Vorbereitung

SPORT1

Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer sprechen zum Start in die EM-Vorbereitung. SPORT1 begleitet die komplette PK LIVE im Stream und im LIVETICKER.

+++ Löw zu Müller und Hummels +++

"Es ist, als wären sie nie weg gewesen. Sie haben keine Berührungsschwierigkeiten mit uns oder den Spielern. Sie waren sehr lange dabei und haben die Nationalmannschaft mitgeprägt. Sie sind keine Neulinge. Ich hatte das Gefühl, dass sie sich wohl fühlen. Wir hatten vorher auch einige Gespräche und sie kennen meine Erwartungen. Sie sind in ihren Vereinen Leute, die den Ton angeben. Das erwarten wir auch hier von ihnen - aber das wird ein kleiner Prozess sein und muss sich einspielen. Gestern war für alle ein Wiedersehen, das Freude gemacht hat."

Anzeige

+++ Löw zum Keeper-Ranking +++

Zur Nummer 2: "Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, das werden wir die nächsten Tage sehen und uns Zeit lassen, was das Ranking betrifft."

Zu Neuer: "Ich hatte schon als er zum ersten Mal zu uns kam, dass er eine große Karriere machen wird. Auch 2018, als er große Probleme hatte, war er ein klasse Keeper. Er wird immer besser und noch besser. Menschlich ist er immer offen, ehrlich und kommunikativ. Positiv eingestellt und extrem professionell. Er ist eine große Respektsperson und ein Mensch mit sehr starkem und gutem Charakter."

+++ Löw zur Taktik +++

"Es gibt drei wichtige Theman: Offensive, Defensive und Standards. Standards haben wir zu viele Tore bekommen und zu wenig draus gemacht. Das ist absolut ausbaufähig. Darauf müssen wir besonderen Wert legen. Und wir müssen ein Gleichgewicht finden zwischen Offensive und Defensive. Wir müssen konsequent aus unseren Chancen auch das 2. und 3. Tor machen. Defensiv waren wir anfälliger und aus verschiedenen Situationen heraus Tore bekommen. Die Defensive müssen wir noch einmal grundlegend behandeln. Kompaktheit, Zweikampfverhalten, 1-gegen-1-Situationen. Das Hauptaugenmerk muss sein, dass wir in der Defensive stabiler werden. Das ist klar. Da waren wir einfach zu nachlässig und taktisch gesehen zu weit auseinander. Das müssen wir korrigieren."

+++ Löw über Siegermentalität +++

"Wir hatten die letzten 2 Jahre viele unterschiedliche Kader, Aufstellungen, Formationen etc. - darum ist jetzt wichtig, dass der Großteil jetzt schon da ist und dass wir vom ersten Moment an diese Mentalität aufbauen können. Wir brauchen Spieler, die mitziehen und immer bereit sind, auch wenn sie erstmal noch nicht spielen. 2014 kamen auch Spieler wie Miro Klose, Mario Götze, André Schürrle rein und haben einen Unterschied gemacht. DAS ist Gewinnermentalität. Kramer ist damals spät in den Kader gerutscht und stand im WM-Finale auf dem Platz. Wir müssen sie Spannung hochhalten vom ersten bis zum letzten Tag. Das müssen wir jetzt entwickeln. Vorher ist das schwierig, bei Testpspielen mit verschiedenem Personal. Jetzt müssen wir jeden Tag nutzen, um die richtige Mentalität zu entwickeln."

+++ Löw über CL-Finale +++

"Ich bin neutral, denn wir haben Spieler auf beiden Seiten. Ich freue mich, weil es eine hohe Klasse verspricht, beide Mannschaften haben Spieler mit hoher Qualität, Tuchel und Pep stehen für sehr offensiven Fußball. Pep konnte die City nach seinen Vorstellungen formen. Tuchel sind zuletzt ja zwei Siege gegen City gelungen. Sie haben gezeigt, dass sie auch gegen Mannschaften wie Real dominant sein können. Es wird auch der eine oder andere Spieler enttäuscht sein - aber das ist eben so."

+++ Löw zu Taktik für die Testspiele +++

"Es gibt gewisse Dinge, die wir einstudieren und planen", sagt Löw und erklärt, dass in den Testspielen auch aus personellen Gründen noch getestet werden wird: "Jetzt ist wichtig, dass die Dinge im Training und gegen Dänemark auch Fortschritte generieren. Alle Spieler müssen Aufgaben erfüllen, die Mannschaft muss sich festigen. Die Aufstellungen werden unterschiedlich sein, die taktischen Vorgaben nicht. Das ist auf das Turnier ausgerichtet."

+++ Löw zur Sorge um Goretzka, Gündogan und Kroos +++

"Leon ist daheim im individuellen Training und wird am Dienstag eintreffen, dann muss man sehen. Er braucht sicher noch einige Einheiten, bis er ins Teamtraining einsteigen kann. Bei Ilkay muss man seheh, was ist und ob er heute spielt. Toni war gestern noch positiv getestet, erst wenn er negativ ist, kann er nachkommen. Und dann muss man erst sehen - er hatte leichte Symptome - wie es ihm geht. Natürlich habe ich bei allen die Hoffnung, dass sie rechtzeitig ins Training einsteigen können, um gegen Frankreich zu spielen."

+++ Löw über EM-Fieber +++

Der Bundestrainer startet mit diesem Statement: "Alle sind mit großer Freude angereist. Man spürt eine große Motivation und Vorfreude. Gestern war eine kleine Einführung, im 1. Training will man auch keine Verletzung riskieren. Aber heute werden wir uns dann intensiv vorbereiten. Wichtig ist aus meiner Erfahrung für den Erfolg auch, einen guten Teamgeist zu haben"

Anzeige

+++ Das war es für Neuer +++

Damit hat Neuer alle Fragen beantwortet, gleich kommt Löw.

+++ Neuer über Testspiele +++

"Die Spiele sind sehr wichtig, wir müssen auch jede Trainingseinheit ernst nehmen. Jeder Faktor kann entscheiden, wer spielt, jeder Eindruck ist wichtig. Das alles kann darüber entscheiden, wie das Turnier läuft, es kann auch ein langes Turnier werden und Spieler entscheiden, die noch dazukommen."

+++ Neuer über Flicks Auswirkungen und Bayern-Block in der Startelf +++

Auf SPORT1-Frage sagt Neuer: "Es gibt keine Startelf-Garantie, der Bundestrainer muss entscheiden. Dass ich in der Nationalmannschaft spiele, ist nicht vom Trainer abhängig sondern davon, dass ich mich gesund und wohl fühle."

+++ Neuer über CL-Finale +++

"Wir werden es zusammen schauen. Was die Fanlager angeht? Es werden einige für Chelsea sein, weil sie mit Timo, Toni und Kai gespielt haben, andere mit Ilkay."

+++ Neuer über Neulinge Müller und Hummels +++

"Die Beiden müssen nicht Singen, das steht nicht so zur Debatte. Wir kennen sie, die würden das sicher gerne machen, vor allem Thomas. Aber das wird es nicht geben."

+++ Neuer über Corona-Isolation +++

"Es passiert mit den Reisen zwischendurch schon was, wir können zu den Trainingseinheiten radeln, man ist also schon an der frischen Luft. Man versucht auch, uns das Hotel-Leben zu versüßen. Wir tun alles, damit uns nicht langweilig wird. Wir haben auch tolle Typen und können uns unterhalten."

+++ Neuer über Bayern-Block +++

"Hoffentlich hat das positive Auswirkungen. Wir haben bei Bayern eine gute Zeit hinter uns. Diese Automatismen aus dem Verein wollen wir hier umsetzen. Aber es kommt auf die Mischung an, wir brauchen jeden Spieler von jedem Verein."

+++ Neuer über CL-Finalisten +++

"Wir wären natürlich froh, alle schon hier zu haben. Aber wir können auch stolz sein, dass sie im Finale stehen, weil es heißt, dass sie gute Leistungen gezeigt haben."

Anzeige

+++ Neuer über Ziel Titel +++

"Wir haben eine gute Mannschaft und die Möglichkeit, viel zu erreichen. Wenn man Ziele formuliert, kann man sie auch erreichen. Wir haben einen gewissen Anspruch und können für 2018 auch etwas gut machen. Wir starten schon gegen starke Gegner, da beginnt es direkt mit Finals. Wir haben keine Zeit zu vergeuden, es beginnt jetzt und hier! Wir arbeiten hier, um fähig zu sein, jeden zu schlagen."

+++ Neuer über Wichtigkeit von Spaß +++

"Uns allen macht erstmal der Sport Spaß. Darüber können wir positive Energie entwickeln. Wir haben große Ziele bei dem Turnier, da ist Spaß immer ein wichtiger Faktor. Das ist sehr wichtig, aber immer mit dem richtigen Maß. Den Fokus lassen wir aber nie aus dem Fokus."

+++ Neuer über Hummels und Müller +++

"Ich bin froh, dass meine alten Wegbegleiter zurück in der Mannschaft sind, das freut mich sehr. Sie waren schon immer Führungsspieler und haben Verantwortung übernommen. Wir kennen uns, sie können uns direkt helfen, zu den Abläufen müssen wir nicht viel sagen. Das ist ein gutes Zeichen."

+++ "100 Spiele sind etwas ganz Besonderes +++

"Ich habe da schon immer hingeschielt", sagt Neuer auf die anstehenden 100 DFB-Spiele: "Dass ich auf diese Marke zugehe, erfüllt mich mit Stolz."

+++ Neuer über Flick-Verpflichtung +++

"Denke, dass es eine gute Entscheidung ist und man sich auf einen guten Trainer freuen kann", sagt der Keeper und betont: "Wir wollen Löw einen tollen Abschied bereiten. Was mich betrifft, ich habe immer Spaß und Freude bei der Nationalmannschaft. Ich habe nicht vor, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden."

+++ Neuer macht den Anfang +++

"Wir legen vollen Fokus auf das Turnier, wollen aber auch Spaß außerhalb haben", sagt der Nationalkeeper.

+++ Löw und Neuer über Start im EM-Camp +++

Ab 12.30 Uhr stellen sich Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Manuel Neuer den Fragen zur EM und dem Start in die Vorbereitung.

SPORT1 zeigt die komplette PK im Livestream (HIER geht's zum Stream) und hat die wichtigsten Aussagen auch hier im LIVETICKER. (SERVICE: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft)

Anzeige

+++ Wie radikal wird Löws EM-Weg +++

Für Löw ist die EM die Abschiedstournee als Bundestrainer, er übergibt die Nationalmannschaft dann an seinen Nachfolger Hansi Flick (kommt vom FC Bayern). Rücksicht für die Zukunft muss Löw also nicht mehr nehmen - wie radikal wird also sein EM-Weg? (BERICHT: So starten die DFB-Stars ins EM-Camp)

Bundestrainer Joachim Löw startet mit der Nationalmannschaft in die EM, das letzte Turnier seiner 15-jährigen Amtszeit © SPORT1-Grafik: Marc Tirl/Imago Folgenden 26 Spielern schenkt er sein Vertrauen © Twitter/DFB_Team TOR: Manuel Neuer (FC Bayern, 98 Länderspiele, 0 Tore) © Imago Bernd Leno (FC Arsenal, 8, 0) © Imago Anzeige Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, 5, 0) © Imago ABWEHR: Lukas Klostermann (RB Leipzig, 12, 0) © Imago Robin Koch (Leeds United, 7, 0) © Imago Robin Gosens (Atalanta Bergamo, 5, 0) © Imago Anzeige Mats Hummels (Borussia Dortmund, 70, 5) © Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach, 38, 2) © Antonio Rüdiger (FC Chelsea, 40, 1) © Imago Niklas Süle (FC Bayern, 29, 1) © Imago Anzeige Emre Can (Borussia Dortmund, 33, 1) © Imago Christian Günter (SC Freiburg, 1,0) © Imago Marcel Halstenberg (RB Leipzig, 8, 1) © Imago MITTELFELD UND ANGRIFF: Joshua Kimmich (FC Bayern, 53, 3) © Imago Anzeige Leon Goretzka (FC Bayern, 32, 13) © Imago Ilkay Gündogan (Manchester City, 45, 10) © Imago Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach, 5, 1) © Imago Toni Kroos (Real Madrid, 101, 17) © Imago Anzeige Jamal Musiala (FC Bayern, 2, 0) © Imago Thomas Müller (FC Bayern, 100, 38) © Imago Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach, 2, 0) © Imago Kai Havertz (FC Chelsea, 13, 3) © Imago Anzeige Timo Werner (FC Chelsea, 38, 15) © Imago Serge Gnabry (FC Bayern, 20, 15) © Imago Leroy Sané (FC Bayern, 28, 6) © Imago Kevin Volland (AS Monaco, 10, 1) © Imago

+++ Herr Neuer, wird Nübel ihr Nachfolger? +++

Alexander Nübel wechselte als großer Hoffnungsträger zum FC Bayern, sah hinter Manuel Neuer in der vergangenen Saison aber kaum Einsatzzeiten - dabei gilt er auch für die Nationalmannschaft langfristig als eine Option.