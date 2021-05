Steinhaus-Webb trotzt Druck: "Bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen"

Steinhaus: So war es als erste Schiedsrichterin in der Bundesliga

Namen wollte Steinhaus-Webb in diesem Zusammenhang aber nicht öffentlich nennen. "Wer mich und meine Haltung kennt, der weiß, dass ich immer an einem konstruktiven Miteinander interessiert bin. Veränderungen lassen sich am Ende immer nur gemeinsam umsetzen. Das ist mir wichtig", erklärte die erste Schiedsrichterin in der Männer-Bundesliga: "Deswegen müssen nicht alle Dinge auf offener Bühne geklärt werden."