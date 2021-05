Fan-Umfrage: Fußball-Bundesliga verliert an Attraktivität

Schalke 04 und Werder Bremen treten in diesem Jahr als weitere Vereine mit großer Vergangenheit den Gang in die 2. Liga an. Das Gleiche droht dem 1. FC Köln, der im Relegationsrückspiel am Samstagabend (18.00 Uhr) bei Holstein Kiel unter Druck steht. Im eigenen Stadion hatten die Kölner 0:1 verloren.