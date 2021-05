Thomas Tuchel über Zeit als Barkeeper und Angst bei Chelsea-Spielern

Mit 47 Jahren steht Thomas Tuchel zum zweiten Mal in seiner Karriere in einem Finale der Champions League.

Am Abend kämpft er mit dem FC Chelsea gegen Manchester City um einen der wichtigsten Titel im Fußball. ( Champions League: Manchester City - FC Chelsea am Samstag ab 21 Uhr im LIVETICKER )

Er ging auf Jobsuche, heuerte schließlich in einer Bar an. Es sei ein "komplett anderes Leben gewesen" erinnert sich Tuchel im Mirror . Er sei in seiner Heimat stets "der Junge, der Fußball spielen kann" gewesen. Anfangs musste er Gläser abräumen, dann durfte er endlich hinter der Bar ran. "Ich habe mich gefühlt wie Tom Cruise", erzählte Tuchel mit Verweis auf den Film Cocktail mit dem Hollywoodstar als Barkeeper.

Angst bei Spielern? "Umso besser!"

Bei Chelsea fühle er sich extrem wohl - wohler als bei seinen Ex-Vereinen Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain: "Ich bin einfach so glücklich hier zu sein. Ich habe mich seit meiner Zeit in Mainz nicht mehr so gut gefühlt und das fühlt sich wie der perfekte Ort zum perfekten Zeitpunkt an."