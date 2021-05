NBA-Playoffs 2021: Boston Celtics besiegen Brooklyn Nets dank Tatum

Die Boston Celtics besiegen in Spiel 3 der ersten NBA-Playoff-Runde überraschend die Brooklyn Nets. Das liegt vor allem an Tatum, der sogar Larry Bird übertrifft.

Was für ein Abend von Jayson Tatum!

Der Superstar der Boston Celtics hatte mit 50 Punkten großen Anteil am überraschenden Sieg seines Teams gegen die Startruppe der Brooklyn Nets.

Angeführt vom überragenden Tatum setzten sich die Celtics gegen die klar favorisierten Nets mit 125:119 durch und stellten damit in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2 aus ihrer Sicht.

Tatum übertrifft Celtics-Legende Bird

Tatum schaffte damit sein viertes 50-Punkte-Spiel in dem erst 338. Spiel seiner Karriere. Zur Einordnung: NBA- und Celtics-Legende Larry Bird brauchte dafür 867 Partien.

Laut Elias Sports Bureau ist Tatum zudem der erste Spieler in der NBA-Playoff-Geschichte, der 50 Punkte erzielte, nachdem er im vorherigen Spiel nur einstellig gepunktet hatte - in Tatums Fall waren es neun Zähler in Spiel 2 gewesen.