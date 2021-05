NBA: Kleber verliert erstes Heimspiel gegen die Clippers

Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber musste in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA den ersten Rückschlag hinnehmen. Nach zwei Auswärtssiegen bei den Los Angeles Clippers verlor der Würzburger mit den Dallas Mavericks das erste Heimspiel der ersten Runde mit 108:118. Damit führen die Texaner in der Best-of-seven-Serie nur noch 2:1. Spiel vier findet am Sonntagabend erneut in Dallas statt.