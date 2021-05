WWE SmackDown: Jimmy und Jey Uso nehmen Titel ins Visier

Roman Reigns stellt Reunion der Usos in Frage

Später nahm sich Reigns Jey nochmal zur Seite und stellte in Frage, ob Jey wirklich wisse, was er tue. Jimmy hätte sich das ja schön ausgedacht mit seinem Plan, auch die Tag-Team-Titel in die Familie zu holen, Jey sollte aber mal die Folgen bedenken: Ohne Jimmy sei Jey zu "Main Event" Jey Uso geworden, nun sei er wieder in den Opener der Show degradiert worden. Wolle Jey wirklich wieder zurück zu seinem früheren Status als austauschbarer Zwillingsbruder, von dem der Großteil der Fans nicht wisse, wer wer sei? Jeys Reaktion: merklich verunsichert.

Dominik und Rey Mysterio bleiben trotz Handicap Champions

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 28. Mai 2021:

The Usos besiegen The Street Profits

Non Title Match: Natalya & Tamina besiegen The Riott Squad

Non Title Match: Bianca Belair besiegt Carmella

Non Title Match: Kevin Owens besiegt Apollo Crews durch Disqualifikation

Shinsuke Nakamura besiegt Chad Gable

SmackDown Tag Team Title Handicap Match: Dominik Mysterio (c) besiegt Dolph Ziggler & Robert Roode