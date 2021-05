Italiens EM-Test als Schützenfest

Der viermalige Fußball-Weltmeister Italien scheint für die bevorstehende EM-Endrunde bereits gut in Schwung. Mit Vincenzo Grifo vom Bundesligisten SC Freiburg in der Anfangsformation gewann die Squadra Azzurra ihr vorletztes Länderspiel vor dem EM-Auftakt am Freitag gegen San Marino standesgemäß deutlich 7:0 (2:0).

Mancini wird schon in Kürze sieben Spieler aus seinem bislang 33-köpfigen EM-Kader streichen. Italiens EM-Generalprobe steht am 4. Juni (Freitag) gegen Tschechien auf dem Programm.

Bei der EM spielt Italien in der Vorrunden-Gruppe A gegen die Türkei (11. Juni), die Schweiz (16. Juni) und Wales (20. Juni) um den Einzug in die K.o.-Runde. Die Azzurri haben in allen drei Begegnungen in Rom Heimvorteil.