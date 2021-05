DVV muss Beach-Sommer umplanen

Der Sommer im deutschen Beachvolleyball muss aufgrund der Corona-Pandemie umgeplant werden. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Freitag mitteilte, wurden aufgrund fehlender Planbarkeit von Großevents mit Zuschauern die Stopps der German Beach Tour in Dresden (18. bis 20. Juni), das örtlich bislang nicht festgelegte zweite Turnierwochenende (25. bis 27. Juni) sowie die Turniere in Konstanz (2. bis 4. Juli) und auf Fehmarn (9. bis 11. Juli) aus dem Kalender gestrichen.