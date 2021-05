Darts, Premier League: Clayton im Finale - Van Gerwen raus - de Sousa vs. Aspinall

Jonny Clayton und José de Sousa bestreiten das Finale in der Premier League of Darts. Die Siege über Michael van Gerwen und Nathan Aspinall werden indes zum Krimi.

Jonny Clayton hat nach einem furiosen Match in der Unibet Premier League of Darts Superstar Michael van Gerwen den Einzug ins Finale und dem Niederländer damit auch die Chance auf dessen ersten Titel in 2021 vermasselt.