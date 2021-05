Leichtathletik: Gesa Felicitas Krause mit ordentlichem Saisonstart - Olympia-Norm erfüllt

Die zweimalige Europameisterin lief beim Diamond-League-Meeting in Doha über 3000 m Hindernis in 9:16,89 Minuten auf den siebten Platz und erfüllte damit offiziell die Qualifikationskriterien des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) für die Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

Der Sieg am Freitagabend ging an die Kenianerin Norah Jeruto Tanui, die in 9:00,67 Minuten eine Weltjahresbestzeit aufstellte. Weltmeisterin und Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech (Kenia) war nicht am Start.