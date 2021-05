Basketball, EuroLeague: Heimkehrer Pleiß greift nach Krone - Aus für Voigtmann

Tibor Pleiß kämpft in Köln um den Titel © AFP/SID/ARIF HUDAVERDI YAMAN

Nationalspieler Tibor Pleiß greift in seiner Heimatstadt Köln nach der Krone im europäischen Klub-Basketball.

Im Halbfinale des Final Four der EuroLeague feierte der 31-Jährige mit Anadolu Istanbul als Bankdrücker einen 89:86 (49:37)-Sieg über ZSKA Moskau um Johannes Voigtmann, im Endspiel am Sonntag trifft der türkische Meister auf Armani Mailand oder den FC Barcelona. ( Service: Ergebnisse der EuroLeague )

Center Pleiß, der 40 Minuten lang vergeblich auf einen Einsatz wartete, hat damit in der Lanxess Arena die Chance, als zweiter deutscher Profi den Titel zu holen. ( Interview: Pleiß spricht über Zeit in NBA )

Pleiß ohne Einsatz, Voigtmann erzielt sechs Punkte

Istanbul erwischte einen glänzenden Start und setzte sich dank einer hochprozentigen Quote von der Dreierlinie früh ab. Anadolu traf von den ersten sechs Dreierversuchen fünf, Moskau einen - Voigtmann war erfolgreich. Pleiß, der in Bergisch Gladbach geboren wurde und in Dellbrück aufwuchs, musste tatenlos zuschauen.