Super-League-Drama: Barca-Präsident Laporta droht mit dem CAS

Präsident Joan Laporta vom spanischen Topklub FC Barcelona will vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS ziehen, sollte die Europäische Fußball-Union (UEFA) die Katalanen wegen den vorerst gescheiterten Super-League-Plänen bestrafen. "Wir werden uns weder entschuldigen, noch irgendeine Strafe zahlen. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage", sagte Laporta am Freitag und kündigte an: "Wenn sie uns bestrafen wollen, ziehen wir vor den CAS. Und ich bin mir sicher, dass wir gewinnen werden."