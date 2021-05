Tuchel zu Duell mit Guardiola: "Das wird kein Tennismatch"

Thomas Tuchel will den Henkelpott © AFP/SID/PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Teammanager Thomas Tuchel vom FC Chelsea sieht im Champions-League-Finale nicht nur das Privatduell mit seinem Freund Pep Guardiola. "Es ist viel mehr als das", sagte der Deutsche am Freitag: "Ich würde nie sagen, es ist 'Ich gegen ihn'. Das wird kein Tennismatch morgen." Am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) treffen die Blues und Guardiolas Manchester City im Endspiel um den "Henkelpott" in Porto aufeinander.