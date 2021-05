Fernando Torres: Vermeintliche Comeback-Ankündigung nur PR-Gag

Torres-Comeback nur ein PR-Gag

"Ich bin so begeistert, all Ihre Unterstützung und Liebe in diesen Tagen zu sehen. Heute, am internationalen Tag des Spiels, bin ich wieder da, um das zu tun, was jedes Kind am liebsten tut: spielen. Und ich tue es in großem Stil, mit meiner Familie und meinen Freunden. Es ist ein großer Tag für alle und ich möchte zeigen, wie wichtig das Spielen für das Leben und besonders für die Kleinen ist. Hören Sie nie auf zu spielen", schrieb der Spanier bei Instagram und dankte einem Spielehersteller. Es handelte sich also schlichtweg um die Verkündung einer Werbepartnerschaft.