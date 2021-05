Mats Hummels und Thomas Müller zurück in der Nationalmannschaft

Thomas Müller und Mats Hummels sind wieder zurück in der Nationalmannschaft. In der ersten EM-Trainingseinheit führten die beiden Profis viele Übungen zusammen aus.

Top gelaunt und mit voller Elan sind Mats Hummels und Thomas Müller am Freitag um 17.01 Uhr bei Kaiserwetter in das erste EM-Training in Seefeld gestartet. (BERICHT: So starten die DFB-Stars ins EM-Camp)