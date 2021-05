Handball: Henning Fritz über SG-Flensburg-Comeback im SPORT1-Interview

Mit 46 Jahren kehrt Henning Fritz zurück in die Handball-Bundesliga: Im SPORT1-Interview spricht er über seine Erwartungen bei der SG Flensburg-Handewitt.

Der Weltmeister 2007 und einstiger Welthandballer, eines der Gesichter des deutschen Handball-Booms, wird bei der SG Flensburg-Handewitt in der entscheidenden Phase des Bundesliga-Titelkampfs noch einmal zwischen die Pfosten rücken.

Dazu sprach der reaktivierte Schlussmann, der am Donnerstagabend noch als TV-Experte beim Heimspiel der Flensburger gegen die Rhein-Neckar Löwen (26:26) tätig war, über Reaktionen aus seinem Umfeld, im Alter zum Tragen kommende Fähigkeiten - und

Henning Fritz über sein Handball-Comeback

Henning Fritz: Sehr positiv, es gab viele Glückwünsche, das hat mich auch sehr gefreut. Jetzt geht es für mich erst mal darum, den Fokus schnell neu auszurichten. In der Bundesliga geht es ja Schlag auf Schlag, und ich muss jetzt schauen, dass ich mich möglichst schnell im Flensburger Team integriere und bestmöglich helfen kann, wenn ich gebraucht werde.

SPORT1: Also gab es keine Reaktionen in die Richtung: "Oh Gott, das würde ich mir in dem Alter nicht mehr antun"?

Fritz: Im Tor geht es noch etwas mehr um das Mentale, um die Erfahrung, um die Fähigkeit, bestimmte Situationen richtig einzuschätzen. Als Feldspieler bräuchte man dagegen noch weit mehr körperliche Voraussetzungen wie auch Schnelligkeit – Dinge, also die mit Mitte 40 doch einfach nicht mehr ausreichend da sind. Nicht falsch verstehen: Ein gewisses Level davon ist natürlich auch im Tor gefragt. Aber ich habe mich in den letzten Monaten und Jahren fit gehalten – sonst würde das jetzt nicht gehen.

THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt - das steht im Handball für Tradition, Leidenschaft und ein ganz besonderes Derby. An diesem Sonntag kommt es schon am 4. Spieltag zum Duell der beiden Nordrivalen (ab 13.40 Uhr im LIVETICKER) © Imago

Und in der noch so jungen Saison hat der THW einen Titel schon sicher - dank eines Siegs im September beim Supercup in Düsseldorf. Aber auch die früheren Derby lieferten spannende Geschichten. SPORT1 blickt zurück auf die spektakuläre Derby-Geschichte © Imago

KIELS DOUBLE 2000: Durch vier Vize-Meisterschaften in fünf Jahren erwarb Flensburg sich in den Neunzigern den Ruf als "Ewiger Zweiter". Im neuen Jahrtausend der schmerzhafte Höhepunkt: Flensburg verliert erst das Pokalfinale mit 25:26 nach Verlängerung gegen Kiel (im Bild: Klaus-Dieter Petersen und Staffan Olsson), dann trotz Punktgleichheit die Meisterschaft © Getty Images

FLENSBURGS MEISTER-PREMIERE 2004: Vier Jahre später brachen die Flensburger mit Trainer Kent-Harry Andersson dann den Bann und wurden erstmals Meister und auch zum zweiten Mal in Folge Pokalsieger (Kiel war Gegner im Halbfinale). In der Liga war ein 32:27 gegen den THW der Schlüssel zum Titel © Getty Images

Anzeige

FINALE DER CHAMPIONS LEAGUE 2007: Der Triumph in der Königsklasse, den der THW damals noch in Hin- und Rückspiel einfuhr, blieb nicht nur wegen des historischen Triples für Kim Andersson und die Kieler in Erinnerung. Im Februar 2009 kamen Betrugsvorwürfe auf - ein veritabler Skandal © Getty Images

Dem damaligen Führungsduo aus Manager Uwe Schwenker (l.) und Trainer Noka Serdarusic wurde vorgeworfen, in mindestens zehn Spielen die Schiedsrichter bestochen zu haben - darunter eben jenes Champions-League-Finale von 2007. Am 26. Januar 2012 wurden Schwenker und Serdarusic vor einem ordentlichen Gericht freigesprochen © Getty Images

DHB-POKALFINALE 2013: Kiel gelang eine spektakuläre Aufholjagd. Nach 12:16-Pausenrückstand siegten die Landeshauptstädter noch mit 33:30. Lars Kaufmann und Jicha schenkten sich nichts © Getty Images

Die französische Torwartlegende Thierry Omeyer, wie man ihn in Kiel kannte: mit lautstarkem Jubel über den Triumph © Getty Images

Anzeige

Teamkollege und Landsmann Daniel Narcisse stand dem Torhüter in Nichts nach. Die heiße Rivalität produziert immer wieder neue Helden © Getty Images

FINALE DER CHAMPIONS LEAGUE 2014: In der Saison 2013/14 standen sich Flensburg und Kiel erneut im Endspiel der Königsklasse gegenüber. Die SG siegte mit 30:28 und gewann damit zum ersten Mal den wichtigsten europäischen Pokal © Getty Images

Schon damals bestach Flensburgs Keeper Mattias Andersson mit wichtigen Paraden und rettete den Sieg gegen sein Ex-Team, für das er zwischen 2001 und 2008 zwischen den Pfosten gestanden hatte - und für das er nun, mit 42, als Nothelfer von der Bank aus wieder gegen die SG antritt © Getty Images

Anschließend ließ der Schwede seiner Freude freien Lauf. Mit Kiel hatte er 2007 zwar schon einmal die Champions League gewonnen, aber doppelt hält bekanntlich besser © Getty Images

Anzeige

Auch Jim Gottfridsson und Hampus Wanne feierten den Champions-League-Triumph 2014 gebührend. Kein Wunder: Der Titel ist bis heute der größte der Flensburger Vereinsgeschichte - und gelang auch noch ausgerechnet gegen den Erzrivalen © Getty Images

SECHSERPACK 2015/2016: In der Saison 2015/16 kam es zu insgesamt sechs (!) Aufeinandertreffen - mit Vorteilen für Flensburg. Kiel holte zum Saisonstart zwar den Supercup, dafür schaltete Flensburg den THW im Viertelfinale des DHB-Pokals aus und gewann beide Liga-Spiele. In der Champions League gab es jeweils einen Heimsieg © Getty Images

Gleich drei Mal innerhalb von zehn Tagen standen sich die beiden Rivalen gegenüber. Das erste Duell wurde zu einem echten Thriller: Beide Teams agierten auf Augenhöhe, Flensburgs Andreas Eggert setzte einen Siebenmeter nach der Schlusssirene an den Pfosten - und die Zebras jubelten © Getty Images

Wenige Tage später folgte das nächste Duell - diesmal in der Champions League. Die Flensburger feierten einen deutlichen 30:22-Sieg und nahmen erfolgreich Revanche für die Liga-Pleite... © Getty Images

Anzeige

... nur um sich im Champions-League-Rückspiel erneut denkbar knapp geschlagen geben zu müssen. Eine Vier-Tore-Führung zur Halbzeit retteten die Kieler mit Ach und Krach ins Ziel. In der Tabelle landete man trotz des Sieges hinter den Flensburgern © Getty Images

DHB-POKALFINALE 2017: Im Final Four des DHB-Pokals im April trafen Holger Glandorf und Co. im Endspiel wieder auf den THW und kassierten eine bittere Niederlage. Am Ende prangte ein deutliches 29:23 von der Anzeigetafel der Hamburger Barclaycard Arena © Getty Images

MEISTERKAMPF 2017/18: Kurz vor dem Ende der Spielzeit legte der alte Rivale ausgerechnet in Kiel den Grundstein für die überraschende Meisterschaft und gewann mit 29:25 - fortan war die SG nicht mehr aufzuhalten © Getty Images

Von den drei vorherigen Aufeinandertreffen der Saison konnte Flensburg dagegen kurioserweise kein einziges für sich entscheiden. In der Gruppenphase der Champions League gab es ein Unentschieden und eine knappe Pleite © Getty Images

Anzeige

Im Hinspiel der Bundesliga schossen die Kieler die SG mit 35:27 aus der Halle - einer der wenigen Lichtblicke in einer für den Rekordmeister enttäuschenden Saison © Getty Images

MEISTERKAMPF 2018/19: Auch in dieser Saison krönte sich die SG zum Meister. Daran änderte auch eine 18:20-Niederlage in Kiel am 30. Spieltag nichts mehr © Getty Images

In Düsseldorf waren beide Teams nur wenigen Wochen danach im Supercup erneut aufeinander getroffen - und Kiels Domagoj Duvnjak wurde dabei zur tragischen Figur © Getty Images

Erst verwarf er kurz vor Ende der regulären Spielzeit beim Stand von 26:26 den letzten Wurf, ehe er im Siebenmeterschießen (31:32) an Flensburgs Keeper Benjamin Buric scheiterte © Getty Images

Anzeige

So durften die Spieler der SG Flensburg-Handewitt auch mal wieder jubeln © Getty Images

SAISON 2019/20: In der 101. Auflage des ewigen Duells ließen die Zebras gleich mal die Muskeln spielen - und wiesen die Flensburger mit 28:24 souverän die Schranken © Imago

Genauso wie nur zwei Wochen später beim traditionellen Supercup - da muss THW-Coach Filip Jicha doch eigentlich gar nicht so verbissen gucken - zumal die Kieler am Ende auch mal wieder Meister wurden. Wie, ist allerdings eine ziemlich einzigartige Geschichte © Imago