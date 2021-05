FC Bayern: Julian Nagelsmann will Xaver Zembrod als Co-Trainer aus Leipzig

Julian Nagelsmann tritt zur neuen Saison sein Traineramt beim FC Bayern an. Für sein Team würde der 33-Jährige gerne einen Vertrauten aus Leipzig verpflichten.

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" verrät Chefreporter Florian Plettenberg die Pläne von Nagelsmann für den Posten des Co-Trainers.

Nagelsmann will Leipzig-Co-Trainer beim FCB

Flick-Nachfolger Nagelsmann will Xaver Zembrod zum FC Bayern holen. Der 54-Jährige ist derzeit noch als Co-Trainer bei RB Leipzig angestellt.

Allerdings hakt ein Engagement von Zembrod bei den Münchenern derzeit offenbar noch am Finanziellen. Der Ex-Profi besitzt bei den Sachsen noch einen gültigen Vertrag, weshalb der Klub eine Ablöse fordert.

FC Bayern will keine Ablöse zahlen