Radsport, Giro d'Italia: Yates gewinnt drittletzte Etappe und verkürzt Abstand zu Bernal

Am vorletzten Tag des Giro erwartet das Fahrerfeld noch einmal eine schwere Bergetappe über 164 km von Verbania nach Valle Spluga-Alpe Motta. Am Sonntag folgt das abschließende Zeitfahren in Mailand. Die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) hatte am vergangenen Sonntag nach einem Sturz aufgeben müssen.