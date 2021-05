Bundesliga: Lasse Günther wechselt vom FC Bayern zum FC Augsburg

Lasse Günther wechselt vom FC Bayern München zum Ligakonkurrenten. Das 18 Jahre alte Offensivtalent unterschrieb in der Fuggerstadt einen Vertrag bis 2025 mit Option auf eine einjährige Verlängerung.

Obwohl Günther bei den Münchenern noch kein Spiel für die erste Mannschaft absolviert hat, planen die Fuggerstädter den Youngster für die erste Mannschaft ein. "Wir trauen ihm den sofortigen Schritt in unsere Bundesliga-Mannschaft zu und wollen in der neuen Saison weiter an seiner Entwicklung arbeiten", erklärte Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport vom FC Augsburg.