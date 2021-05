Nationalmannschaft: DFB-Sorgenkind Süle "muss intensiv arbeiten"

"Er muss hier intensiv arbeiten, um die Form aufzubauen", betonte DFB-Direktor Oliver Bierhoff zum Auftakt der Vorbereitung in Seefeld/Tirol am Freitag. (SERVICE: Deutschlands EM-Fahrplan)

Der Profi von Bayern München komme "sicher aus keiner leichten Situation", meinte Bierhoff, habe aber "unheimliche Qualität. Meine Hoffnung ist, dass er, wenn er in so einem Kreis arbeitet, wieder an seine Leistungen anknüpfen kann."