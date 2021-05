Nationalmannschaft: Niko Kovac spricht über Nominierung von Kevin Volland

Kevin Volland hat sich dank einer starken Saisonleistung bei der AS Monaco in die Nationalmannschaft zurückgekämpft. Sein Trainer Niko Kovac ist voller Stolz.

Diese Quote soll der 28 Jahre alte Angreifer bei der EM ausbauen. Deswegen hat ihn Joachim Löw überraschend in den 26-Mann-Kader berufen. (SERVICE: Der Spielplan der deutschen Nationalmannschaft)

Für Volland ist es der Lohn einer starken Saison bei der AS Monaco. Für den Klub aus dem Fürstentum erzielte er in 40 Pflichtspielen 18 Tore und lieferte acht Assists. Als Dritter in der Ligue 1 erreichte Monaco die Qualifikation der Champions League.

"Kevin hat in Monaco eine überragende Saison gespielt. Er war einer der Garanten für unseren Erfolg", sagt sein Trainer Niko Kovac im Gespräch mit SPORT1 : "Er bringt in jedem Spiel Einsatz, Leidenschaft und individuelle Klasse mit. Er hat sich gegenüber seiner Bundesligazeit nochmal gesteigert."

Volland in Topform – vor allem dank Kovac!

Das wünscht Kovac Volland bei der EM

Am Freitagmittag um 12:36 Uhr erreichte Volland, zusammen mit Gladbach-Star Florian Neuhaus, gut gelaunt das Mannschafts-Quartier in Seefeld/Tirol. Ab sofort will Volland beim DFB dort anknüpfen, wo er in Monaco aufgehört hat: mit Toren und Topleistungen.