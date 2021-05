Kämna verzichtet "aller Voraussicht nach" auf die Tour

Radprofi Lennard Kämna (Wedel) wird höchstwahrscheinlich auf eine Teilnahme an der diesjährigen Tour de France (26. Juni bis 18. Juli) verzichten.

Radprofi Lennard Kämna (Wedel) wird höchstwahrscheinlich auf eine Teilnahme an der diesjährigen Tour de France (26. Juni bis 18. Juli) verzichten. Das gab sein deutsches Team Bora-hansgrohe am Freitag bekannt, zugleich verkündete der Rennstall die Vertragsverlängerung mit dem Tour-Etappensieger des Vorjahres um ein Jahr.

"Nach langer Überlegung und in intensiver Absprache mit meinem Trainer und dem Team habe ich mich entschieden, an der Tour de France in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht teilzunehmen. Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, und sie tut auch weh", sagte Kämna, dessen bisheriger Vertrag Ende 2021 auslief.