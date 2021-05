Schalke 04: So plant Rouven Schröder den Neuaufbau in der 2. Bundesliga

C. Michel

Klar in der Wortwahl, strukturiert bei der Arbeit und als Teamplayer gefragt: Rouven Schröder hat in einer virtuellen Vorstellungs-Pressekonferenz als neuer Sportdirektor des FC Schalke 04 die Linie vorgegeben.

Nach viereinhalb Jahren beim FSV Mainz 05 und einer sechsmonatigen Abstinenz gilt es ab sofort, die Worte mit Taten zu unterstreichen und "hart zu arbeiten". Schröder betonte: "Wir haben Pläne geschmiedet, wie wir Schalke in die richtige Richtung bringen wollen. Es gibt viel zu tun, wir wollen wenig reden."

Schröder richtet den Blick auf den harten Alltag 2. Bundesliga

"Kein Spieler unverkäuflich" beim FC Schalke 04

Es ist ein schwieriger Spagat für den Traditionsklub, der bislang vier Neuzugänge präsentierte. Mit Ausnahme von Simon Terodde verpflichtete Schalke mit Marin Kaminski, Danny Latza und Victor Palsson drei Defensivspieler. Routine also statt Talent, harte Arbeit statt Glanz.

Schalke sucht die richtige Mischung

Blickt sich Schröder, wie auch zu Mainzer Zeiten, bei der Suche nach neuen, möglicherweise auch jüngeren Profis nun auch verstärkt in Frankreich um? "Es muss passen", stellte der ehemalige Profi auf SPORT1-Nachfrage klar. "Wir schauen uns in allen Ländern um, auch in Frankreich. Aber Priorität hat dieser Markt nicht."