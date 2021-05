Guardiola vor Königsklassen-Showdown: "Bin sicher, dass wir leiden müssen"

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City erwartet im Champions-League-Finale gegen den FC Chelsea ein enges Spiel. "Ich bin ziemlich sicher, dass wir leiden müssen, um das Finale zu gewinnen", sagte der Katalane einen Tag vor dem Endspiel am Samstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) in Porto: "In den meisten Finals muss man sich an die schlechten Momente anpassen. Am Ende müssen wir uns treu bleiben und ein gutes Spiel machen."