Tennis, ATP: Djokovic in Geburtsstadt Belgrad im Finale

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in seiner serbischen Geburtsstadt Belgrad zum zweiten Mal das Endspiel erreicht.

Der Sieger von 2009 setzte sich im Halbfinale der Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open gegen den Slowaken Andrej Martin mit 6:1, 4:6, 6:0 durch. In seinem insgesamt 119. ATP-Finale (82 Siege) trifft der "Djoker" am Samstag auf den Argentinier Federico Delbonis oder Alex Molcan aus der Slowakei.