TimKalation: Next Level Gier - Influencer und das Geld

In seiner neusten Kolumne rechnet TimKalation mit zwei bekannten FIFA-Influencern ab, die ihre Community zu finanziellen Aufwendungen in Kryptowährungen motivieren.

Influencer. So werden sie genannt. "Beeinflusser" auf Deutsch. Sie sind Stars für ihre Anhänger; egal ob sie aus Film und Fernsehen, der Musik oder dem Sport kommen. Und Influencer gibt es auch in der digitalen Welt. Wie im Gaming. Und wo wir beim Thema FIFA sind; natürlich gibt es sie auch hier. Ich bin quasi auch ein Influencer; aber natürlich im Vergleich mit einer bescheidenen Reichweite. Aber dennoch; auch ich habe die Ehre für meine Reichweite und das "Beeinflussen" meiner Zielgruppe lukrative Werbe-Deals angeboten zu bekommen.

Werbung mit Verantwortung

Und Ehre meine ich ganz wörtlich. Denn man muss sich das mal vorstellen; man hat einen Traumjob und darf einen gewissen Ruhm bei anderen Menschen genießen. Und dieses Privileg ermöglicht einem dann auch noch Zusatzeinnahmen, die für den eigentlichen Aufwand, den man hat, als fürstlich angesehen werden können. Nun geht mit dem Einfluss den man hat natürlich auch Verantwortung einher. Wenn man Menschen in gewisser Weise beeinflussen soll, dafür sogar bezahlt wird, dann muss man sich dieser Verantwortung bewusst sein. Denn es sind nicht nur die viel zitierten Kinder und Jugendlichen, auf die man eine Wirkung hat, sondern Menschen aller Altersklassen, Herkünfte und so weiter.

Wenn man sich dieser Verantwortung bewusst ist und vor allen Dingen die Menschen, die einem zusehen nicht egal sind, dann achtet man darauf was man bewirbt. Na klar; es wird auch mal für Dinge geworben deren Nutzen nun nicht wirklich hoch ist, oder bei denen es gesündere Alternativen gibt. Aber wir sprechen am Ende über Entertainment und kleine Sünden dürfen auch mal erlaubt sein.

Ohne jetzt im Detail darauf einzugehen; Bitcoin sollte jeder kennen. Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung. Und es gibt nicht nur diese, sondern mehr als 20.000 weitere Coins. Und ständig kommen weitere hinzu. Mehr als 99,9% dieser Coins haben letztlich keine Daseinsberechtigung, da ihnen kein Nutzen zugrunde liegt. Der allergrößte Teil dieser "Shitcoins", wie sie in der Szene genannt werden, dienen sogar nur einem einzigen Zweck: Systematisch die Investoren um ihr Geld zu bringen. Um sich dies bewusst zu machen: Dieser Markt ist unreguliert. Jeder, mit einem gewissen technischen Verständnis ausgestattete, Mensch kann eine Coin erstellen und zum Kauf anbieten. Die Aussicht auf traumhafte Renditen von 1.000% in Stunden oder Tagen verleitet viele Menschen in so etwas zu investieren.