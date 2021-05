Verwunderung bei Nadal, Barty und Co. über Osakas Medien-Boykott - Zverev zeigt Verständnis

Naomi Osaka sorgt in der Tennisszene für Verwunderung © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Frankfurt am Main (SID) - Den angekündigte Medien-Boykott der Japanerin Naomi Osaka bei den French Open hat große Verwunderung in der Tennisszene hervorgerufen. Ohne die Medien "wären wir wahrscheinlich nicht die Sportler, die wir heute sind", sagte Paris-Rekordchampion Rafael Nadal im Vorfeld des Turniers: "Wir hätten nicht die Anerkennung, die wir auf der ganzen Welt haben, und wir wären nicht so populär, oder?"