WM-Quali: Osako führt Japan mit fünf Treffern zum nächsten Kantersieg

Frankfurt am Main (SID) - Yuya Osako hat die japanische Fußball-Nationalmannschaft zum nächsten Kantersieg in der asiatischen Qualifikation für die WM-Endrunde 2022 in Katar geführt. Der Angreifer vom Bundesliga-Absteiger Werder Bremen glänzte beim 10:0 (4:0) gegen Myanmar mit fünf Treffern (22./30./36./49./87.) und zwei Vorlagen.