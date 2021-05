Bayer startet Vorbereitung am 5. Juli

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen startet am 5. Juli mit der Vorbereitung in die neue Saison.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen startet am 5. Juli mit der Vorbereitung in die neue Saison. Zunächst steht für das Team von Gerardo Seoane, der ab 1. Juli das Amt des Cheftrainers beim Werksklub von Hannes Wolf übernimmt, eine ganztägige Leistungsdiagnostik in den Räumlichkeiten der BayArena an.

Am 6. Juli wird die erste Einheit auf dem Trainingsplatz unter seiner Leitung absolviert. Sein Sommer-Trainingslager wird Bayer bereits zum achten Mal im Salzburger Land abhalten. Vom 16. bis zum 23. Juli bezieht der Tross das Hotel Tauern Spa in Kaprun und wird im Alois-Latini-Stadion in Zell am See trainieren.