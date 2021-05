Nations League: Auftaktsieg für deutsche Volleyballer

Auch ohne ihren verletzten Kapitän Lukas Kampa sind die nicht für Olympia qualifizierten deutschen Volleyballer am Freitag mit einem Sieg in die Nations League gestartet.

Das Team von Bundestrainer Andrea Giani setzte sich zum Auftakt des Turniers in der "Bubble" von Rimini an der italienischen Adriaküste souverän mit 3:0 (25:19, 25:18, 25:16) gegen Australien durch.

In der Nations League werden erstmals Weltranglistenpunkte vergeben. Im Ranking wollen sich die deutschen Spieler von aktuell Rang 21 verbessern. "Aufwärts in der Weltrangliste", nannte Kampa das Motto. Sein Stellvertreter auf dem Feld war Christian Fromm. Nächster Gegner ist am Samstag (10.00 Uhr) Ex-Europameister Frankreich (3:0 gegen Bulgarien).

Kampa fehlt wegen Knieproblemen

Kampa kann den ersten Teil der Turnierserie wegen Knieproblemen nicht bestreiten. Geplant ist, dass Deutschlands Volleyballer des Jahres am 8. Juni nach Rimini kommt, wo er am 12. Juni erstmals der Mannschaft zur Verfügung stehen könnte. Die Vorrunde des Nationenturniers in Rimini endet am 23. Juni. Im Modus "Jeder gegen Jeden" kämpfen 16 Teams um den Titel.