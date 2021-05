Handball: Henning Fritz kehrt zurück ins Tor der SG Flensburg-Handewitt

Henning Fritz kehrt mit 46 Jahren zurück in die Bundesliga: Er stellt sich als Nothelfer bei der SG Flensburg-Handewitt zwischen die Pfosten.

Henning Fritz wird vom TV-Experten wieder zum Spieler

Der Weltmeister von 2007 ist bereits in der Bundesliga-Begegnung am kommenden Sonntag beim TBV Lemgo Lippe spielberechtigt. Noch am Donnerstagabend war Fritz als TV-Experte für Skybeim Heimspiel der SG gegen die Rhein-Neckar Löwen (26:26) tätig.