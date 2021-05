Eishockey-WM: Dominik Kahun trainiert mit DEB-Team - Einsatz gegen USA möglich

NHL-Stürmer Dominik Kahun ist bei der Eishockey-WM in Riga bereits am Freitag aus der Einzel-Isolation in die Team-Quarantäne entlassen worden und durfte zum ersten Training aufs Eis.

Der 25-Jährige war in der Nacht zu Dienstag mit den Edmonton Oilers in der ersten Playoff-Runde ausgeschieden und bereits am Mittwoch in Riga eingetroffen.