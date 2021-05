FC Bayern: David Alaba wechselt zu Real Madrid - was er verdient

David Alaba wird nach seinem Abschied vom FC Bayern künftig für Real Madrid auflaufen. Noch am Freitag soll der Transfer des Österreichers offiziell verkündet werden.

SPORT1 kann bestätigen, was Sky am Freitagmittag berichtete: Der Transfer des Österreichers vom FC Bayern zu den Königlichen soll noch am Freitag offiziell verkündet werden.