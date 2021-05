French Open: Sascha Zverev mit gutem Draw - Bruder Mischa tippt auf Finale

Alexander Zverev hat für das am Sonntag beginnende Turnier eine vermeintlich günstige Auslosung erwischt. In den ersten beiden Runden bekommt er es jeweils mit Qualifikanten zu tun.

Zverev kann auf Nadal und Djokovic erst im Finale treffen

"Sollten die Spiele in der ersten und zweiten Runde tatsächlich leicht werden, kann es passieren, dass man danach einen richtigen Brocken bekommt. Dieser Unterschied ist manchmal nicht so leicht zu bewältigen, vor allem bei einem so großen Turnier", sagte er.