Basketball-Supercup 2021 wieder in Hamburg

Der Supercup mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft findet in diesem Jahr erneut in Hamburg statt. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Freitag mit. Vom 18. bis 20. Juni trifft die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl in der Arena in Wilhelmsburg auf Italien, Tschechien und Tunesien. Bisher hat Deutschland den Supercup fünfmal gewonnen (2004, 2012, 2014, 2015, 2019). Angesichts der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung ohne Zuschauer statt.