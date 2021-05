Nationalmannschaft: Mats Hummels und Thomas Müller zurück im DFB-Team

Acht Minuten später folgte Thomas Müller und grüßte mit einem freundlichen "Servus miteinander!" Er reiste mit Manuel Neuer an.

Hummels und Müller in Topform

Am 19. November 2018, in der Nations League beim 2:2 gegen die Niederlande, absolvierten die beiden Routiniers ihr letztes Länderspiel für die DFB-Elf. Im März 2019 musterte sie Löw überraschend aus. Die Gründe sind bis heute schleierhaft.

Jetzt hatte der Bundestrainer keine Wahl mehr. Hummels in Dortmund und Müller bei den Bayern sind seit Monaten in Topform, zudem braucht die junge deutsche Mannschaft dringend Routine und Führungsfiguren.

Löw zufrieden mit Wetter und Plätzen

Insgesamt 20 der 26 Nationalspieler reisen am Freitagmittag in Seefeld/Tirol an. Löw war einen Tag früher vor Ort.