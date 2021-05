Olympia: Marcel Nguyen mit erneutem Kreuzbandriss - Karriere vorbei?

Marcel Nguyen wird in Tokio nicht an den Start gehen © AFP/SID/THOMAS COEX

Aus für Olympia, die weitere Laufbahn in höchster Gefahr: Zum zweiten Mal binnen sieben Jahren hat sich Turner Marcel Nguyen einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 33-Jährige erlitt diese gravierende Verletzung am Donnerstag beim Training im Stuttgarter Kunstturnforum beim Abgang von den Ringen.

Marcel Nguyen immer wieder von Verletzungen geplagt

Der Olympia-Zweite von 2012 und ehemalige Europameister am Barren wollte in der kommenden Woche bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der Multisportveranstaltung "Die Finals 2021" in Dortmund den ersten Schritt zu seiner vierten Olympia-Teilnahme machen. Die zweite und letzte Turn-Olympiaqualifikation findet am 12. Juni in München statt.