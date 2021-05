EM: Sami Khedira wird TV-Experte für ESPN bei UEFA EURO 2020

Sami Khedira hatte jüngst am 34. Spieltag das letzte Bundesliga-Spiel seiner Karriere bestritten © Imago

Nur knapp eine Woche nach seinem Rücktritt übernimmt Sami Khedira eine neue Aufgabe in den USA. Diese bringt ihn in enger Verbindung zur Europameisterschaft.

Ex-Nationalspieler Khedira ist demnach ab dem Achtelfinale im Studio des US-Fernsehsenders in Bristol vor Ort.

Del Piero und Howard als Experten im Team

Da Khedira in seiner aktiven Karriere zahlreiche Kontakte knüpfen konnte und auch in Spanien für Real Madrid sowie in Italien für Juventus Turin aufgelaufen war, erhofft sich der Sender viele persönliche Einblicke zu den EM-Stars.