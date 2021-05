Sportwetten: Nadal klarer Favorit bei den French Open

Rafael Nadal strebt die Titelverteidigung in Paris an © AFP/SID/MARTIN BUREAU

Sandplatz-König Rafael Nadal ist bei den Wettanbietern auch in diesem Jahr der klare Favorit bei den am Sonntag beginnenden French Open.

Frankfurt am Main (SID) - Sandplatz-König Rafael Nadal ist bei den Wettanbietern auch in diesem Jahr der klare Favorit bei den am Sonntag beginnenden French Open. Gewinnt der spanische Tennisstar in Roland Garros seinen 14. Titel und schwingt sich mit seinem 21. Grand-Slam-Triumph zum alleinigen Rekordhalter auf, zahlt bwin das 1,83-Fache des Einsatzes zurück. Der Weltranglistenerste Novak Djokovic (Quote 5,00) und Stefanos Tsitsipas (5,50) folgen mit deutlichem Abstand.