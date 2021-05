Ligue 1: Peter Bosz soll Trainer bei Olympique Lyon werden

Ex-Bundesliga-Trainer Peter Bosz gilt als Topfavorit bei einem Klub in Frankreich. Zuvor sagt ein angeblicher Wunschkandidat dem Verein bereits ab.

Galtier sagt Lyon ab - übernimmt Bosz?

Doch dem jüngsten Bericht zufolge hat Galtier nach stundenlangen Verhandlungen in der Nacht auf Mittwoch nun doch Lyon abgesagt.

Nach dieser Absage ist demnach nun Bosz der bevorzugte Kandidat von Präsident Jean-Michel Aulas, der Lyon endlich wieder in der Champions League sehen will, nachdem das Erreichen dieser nun zum zweiten Mal in Folge verpasst wurde.