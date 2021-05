Champions League: Rüdiger spricht über Chelsea-Zeit, Tuchel sowie EM mit Löw

"Ich stand wirklich kurz davor zu gehen. Es war zum Start in eine Saison mit einer EM am Ende, und auch gegenüber dem DFB sah ich mich dann in der Pflicht, mich nach Alternativen umzuschauen, um genug Spielpraxis zu erhalten", sagte der Chelsea-Profi dem Kicker .

Rüdiger will mit Chelsea nach EM reden

Am kommenden Samstag steht für ihn erst einmal das Champions-League-Finale gegen Manchester City an. ( Champions League: Manchester City - FC Chelsea, 29. Mai ab 21 Uhr im Liveticker )

Eine spezielle Beziehung mit Löw

Nach dem Spiel gegen City geht es für ihn mit dem DFB-Team zur anstehenden EM. Rüdiger dürfte neben Mats Hummels als Abwehrchef gesetzt sein. Von dieser Bezeichnung möchte er allerdings nichts hören: "Ganz ehrlich: "Abwehrchef"! So was wird immer nur von außen reingetragen. Beide müssen kommunizieren, egal, wer da spielt."

Antonio Rüdiger spielt bereits seit 2017 für den FC Chelsea. In der vor kurzem beendeten Premier-League-Saison landete das Team auf Platz vier der Tabelle. Am Samstag hat sein Team mit dem Endspiel in der Königsklasse die Chance, einen zweiten Titel neben dem Gewinn des Carabao-Cups in dieser Saison einzufahren.