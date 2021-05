Voss-Tecklenburg freut sich auf "spannende Konstellation" im Pokalfinale

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg blickt dem DFB-Pokalfinale der Frauen am Sonntag erwartungsvoll entgegen.

Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg blickt dem DFB-Pokalfinale der Frauen am Sonntag (16.00 Uhr/ARD) erwartungsvoll entgegen. "Ich freue mich auf das Finale und diese spannende Konstellation", sagte Voss-Tecklenburg dem Sport-Informations-Dienst (SID) vor dem Duell zwischen Seriensieger VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt.

Sie sehe auf der einen Seite "das sehr erfahrene Team aus Wolfsburg, mit dieser unglaublich beeindruckenden Pokal-Bilanz in Köln". Dem stehe "das junge, ambitionierte Team von der Eintracht" gegenüber, das im Bundesliga-Spiel gegen den VfL am vergangenen Sonntag (2:3) gezeigt habe, "dass auch sie selbstbewusst in dieses Endspiel gehen können".