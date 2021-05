Nike erklärt Trennung: Neymar bei Untersuchung von Übergriffsvorwurf unkooperativ

Der PSG-Star weist die Vorwürfe entschieden zurück. "Neymar Jr. wird sich energisch gegen diese unbegründeten Angriffe verteidigen, falls ein Rechtsanspruch erhoben wird, was bisher nicht geschehen ist", sagte eine Sprecherin des Profis in einem Bericht des Wall Street Journals und fügte an, dass sich beide Parteien nach 15 Jahren aus "geschäftlichen Gründen" getrennt hätten.