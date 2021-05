Voigtmann zur EuroLeague: "Dann fliegt alles in die Luft"

Nationalspieler Johannes Voigtmann von Titelverteidiger ZSKA Moskau sieht Ideen zur Expansion in der Basketball-EuroLeague kritisch. "Wenn ich mir vorstelle, dass die EuroLeague irgendwann mit 20 oder sogar 22 Teams spielen soll, dann fliegt alles in die Luft. Dann geht es endgültig nicht mehr", sagte der 28-Jährige dem Münchner Merkur und der tz (Freitagsausgabe). Derzeit sind 18 Teams dabei.

Mit Moskau tritt Voigtmann am Freitag (18.00 Uhr/MagentaSport) beim Final Four in Köln im Halbfinale gegen Anadolu Istanbul und Tibor Pleiß an. Im zweiten Duell trifft der FC Barcelona auf Armani Mailand.