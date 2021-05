NBA Playoffs: Los Angeles Lakers dank Davies-Show in Führung - Bucks überrennen Miami Heat

Die Los Angeles Lakers haben die Playoff-Serie gegen die Phoenix Suns gedreht und führen mit 2:1. Die Milwaukee Bucks stehen mit einem Bein in der nächsten Runde.

Das Team um LeBron James siegte im dritten Spiel gegen die Phoenix Suns mit 109:95 und geht dadurch in der Playoff-Serie mit 2:1 in Führung. Spiel eins hatten die Suns gewinnen können, seitdem geht der Trend in Richtung Los Angeles.