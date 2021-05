Serie A: FC Venedig kehrt nach 19 Jahren zurück

Der FC Venedig ist zurück in der Serie A. Im Playoff-Rückspiel gegen Cittadella reicht ein Remis zur Rückkehr in die höchste Spielklasse.

Der FC Venedig kehrt nach 19 Jahren und einem zwischenzeitlichen Absturz in die Viertklassigkeit in die italienische Serie A zurück.

Dem Team aus der Lagunenstadt reichte am Donnerstag in einem hochspannenden Playoff-Rückspiel um den Aufstieg gegen den Nachbarn AS Cittadella ein 1:1 (0:1).