Hansi Flick: Hat der FC Bayern zu wenig um ihn gekämpft?

Chance oder Risiko? So viel Macht erhält Flick beim DFB

Bevor es dazu überhaupt kommen konnte, hatte der Coach Mitte April die Bosse des FC Bayern um eine Vertragsauflösung am Saisonende gebeten. Dem Abschiedswunsch von Flick leistete der Rekordmeister schließlich Folge.

Kahn hatte "das Gefühl, wir kriegen das hin"

"Ich hatte viele Gespräche mit Hansi. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, wir kriegen das hin", verriet Bayern-Vorstand Oliver Kahn im Interview mit SPORT1 . "Aber dass das Thema Nationalmannschaft in ihm gearbeitet hat, als Jogi Löw seinen Rücktritt nach der EM angekündigt hat, ist nicht wegzudiskutieren."

Das "Thema Nationalmannschaft" war das eine Motiv für Flicks Abschieds - nach SPORT1 -Informationen aber nicht der Hauptgrund. Der fortlaufende Zwist mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic belastete den Erfolgstrainer bei seiner Arbeit in München.

Rückblickend beurteilt Kahn die Meinungsverschiedenheiten zwischen Flick und Salihamidzic so: "Es liegt in der Natur der Sache, dass es da auch mal unterschiedliche Auffassungen geben kann. Der Trainer schaut immer auf den aktuellen Kader. Der Sportvorstand muss vor allem in der Coronazeit auf die wirtschaftlichen Aspekte achten."